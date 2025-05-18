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Поліція: У ТЦК Харкова чоловік покінчив життя самогубством

Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 13:11
Поліція: У ТЦК Харкова чоловік покінчив життя самогубством
фото: Getty Images

За даними поліції, у Харкові 12 травня на території РТЦК та СП 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Правоохоронці наголошують, що ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

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Справу відкрили за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство".

Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

У соцмережах друзі чоловіка пишуть, що його, ймовірно, побили, і не вірять в історію з самогубством. За їхніми словами, його вдруге затримували - перша зустріч завершилася бійкою з ТЦК.

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