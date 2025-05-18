Поліція: У ТЦК Харкова чоловік покінчив життя самогубством
Неділя, 18 травня 2025, 13:11
За даними поліції, у Харкові 12 травня на території РТЦК та СП 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху.
Джерело: поліція Харківщини
Деталі: Правоохоронці наголошують, що ознак насильницької смерті не виявлено, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.
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Справу відкрили за ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство".
Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.
У соцмережах друзі чоловіка пишуть, що його, ймовірно, побили, і не вірять в історію з самогубством. За їхніми словами, його вдруге затримували - перша зустріч завершилася бійкою з ТЦК.
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