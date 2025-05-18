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Полиция: В ТЦК Харькова мужчина покончил жизнь самоубийством

Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 13:11
Полиция: В ТЦК Харькова мужчина покончил жизнь самоубийством
фото: Getty Images

По данным полиции, в Харькове 12 мая на территории РТЦК и СП 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: Правоохранители отмечают, что признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

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Дело открыли по ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований.

В соцсетях друзья мужчины пишут, что его, вероятно, избили, и не верят в историю с самоубийством. По их словам, его второй раз задерживали - первая встреча завершилась дракой с ТЦК.

ХарьковТЦКмобилизация
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