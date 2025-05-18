Росія вперше затримала танкер, що вийшов з Естонії

У неділю, 18 травня, Росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе. Це перший подібний випадок.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії

Деталі: Затримання танкера Green Admire, який плив під прапором Ліберії, відбулося в територіальних водах Росії, де судно рухалося за раніше погодженим маршрутом.

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Дослівно із заяви МЗС Естонії: "Цей маршрут, який був обраний з міркувань безпеки судноплавства і не пролягає суворо вздовж державних кордонів, був встановлений за взаємною згодою Росії, Естонії та Фінляндії".

Деталі: Для запобігання подібних інцидентів судна, які прямують до порту Сілламяе, будуть перенаправлятись через територіальні води Естонії.

Пряма мова голови МЗС Естонії Маргуса Тсахкна: "Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також поінформував про цей випадок наших союзників".

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