Росія вперше затримала танкер, що вийшов з Естонії
У неділю, 18 травня, Росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, який вийшов із естонського порту Сілламяе. Це перший подібний випадок.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії
Деталі: Затримання танкера Green Admire, який плив під прапором Ліберії, відбулося в територіальних водах Росії, де судно рухалося за раніше погодженим маршрутом.
Дослівно із заяви МЗС Естонії: "Цей маршрут, який був обраний з міркувань безпеки судноплавства і не пролягає суворо вздовж державних кордонів, був встановлений за взаємною згодою Росії, Естонії та Фінляндії".
Деталі: Для запобігання подібних інцидентів судна, які прямують до порту Сілламяе, будуть перенаправлятись через територіальні води Естонії.
Пряма мова голови МЗС Естонії Маргуса Тсахкна: "Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує поводитися непередбачувано. Я також поінформував про цей випадок наших союзників".
Передісторія:
- За кілька днів до цього інциденту ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ. За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії. Танкер входить до санкційного списку Британії.
- У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.