Россия впервые задержала танкер, вышедший из Эстонии
В воскресенье, 18 мая, Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ. Это первый подобный случай.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии
Детали: Задержание танкера Green Admire, шедшего под флагом Либерии, произошло в территориальных водах России, где судно двигалось по заранее согласованному маршруту.
Дословно из заявления МИД Эстонии: "Этот маршрут, который был выбран из соображений безопасности судоходства и не проходит строго вдоль государственных границ, был установлен по взаимной договорённости России, Эстонии и Финляндии."
Детали: Для предотвращения подобных инцидентов суда, направляющиеся в порт Силламяэ, будут перенаправляться исключительно через территориальные воды Эстонии.
Прямая речь министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна: "Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Я также проинформировал об этом случае наших союзников."
Предыстория:
- За несколько дней до этого инцидента ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, проходивший через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Предполагается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ. По имеющимся данным, экипаж отказался выполнять указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономическую зону Эстонии. Jaguar включён в санкционный список Великобритании.
- В ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по информации армии Эстонии, нарушил воздушное пространство страны.