Россия впервые задержала танкер, вышедший из Эстонии

В воскресенье, 18 мая, Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ. Это первый подобный случай.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии

Детали: Задержание танкера Green Admire, шедшего под флагом Либерии, произошло в территориальных водах России, где судно двигалось по заранее согласованному маршруту.

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Дословно из заявления МИД Эстонии: "Этот маршрут, который был выбран из соображений безопасности судоходства и не проходит строго вдоль государственных границ, был установлен по взаимной договорённости России, Эстонии и Финляндии."

Детали: Для предотвращения подобных инцидентов суда, направляющиеся в порт Силламяэ, будут перенаправляться исключительно через территориальные воды Эстонии.

Прямая речь министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна: "Сегодняшний инцидент показывает, что Россия продолжает вести себя непредсказуемо. Я также проинформировал об этом случае наших союзников."

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