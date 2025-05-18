Львівський ТЦК перевіряє відео з ветераном Нацгвардії, який заявив про побиття

Львівський обласний ТЦК та СП проводить перевірку щодо появи в соцмережах відеозапису з ветераном Нацгвардії, який стверджує, що його затримали й побили працівники ТЦК у Львові.

Джерело: Львівський обласний ТЦК та СП, соцмережі

Деталі: У львівських соцмережах 17 травня з'явилося відео, на якому чоловік каже, що його звати Андрій Баглай, йому 23 роки, він три роки служив у Нацгвардії та звільнився за станом здоров'я, має 3 групу інвалідності.

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Чоловік розповів, що близько 23:30 16 травня на вулиці Кульпарківській у Львові його затримали близько 5 представників ТЦК й посадили в бус. При цьому вони вдарили його по спині, "що там тепер гематома". Вже в бусі його били по голові, також у нього забрали телефон.

Лише через годину в Баглая запитали його ім'я і дату народження. Тоді він пояснив, що звільнений зі служби за станом здоров'я. Після того працівники ТЦК віддали йому телефон і "викинули з автобуса". Як розповів хлопець, ці чоловіки говорили, що вони з Сихівського ТЦК та СП.

У неділю Львівський обласний ТЦК та СП заявив, що "наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту".

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Дослівно ТЦК: "Перевіряємо, хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду. У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, винні нестимуть відповідальність, передбачену законом. Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць".