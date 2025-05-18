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Львовский ТЦК проверяет видео с ветераном Нацгвардии, который заявил об избиении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 20:19
Львовский ТЦК проверяет видео с ветераном Нацгвардии, который заявил об избиении
иллюстративное фото Getty Images

Львовский областной ТЦК и СП проводит проверку относительно появления в соцсетях видеозаписи с ветераном Нацгвардии, который утверждает, что его задержали и избили работники ТЦК во Львове.

Источник: Львовский областной ТЦК и СП, соцсети

Детали: Во львовских соцсетях 17 мая появилось видео, на котором мужчина говорит, что его зовут Андрей Баглай, ему 23 года, он три года служил в Нацгвардии и уволился по состоянию здоровья, имеет 3 группу инвалидности.

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Мужчина рассказал, что около 23:30 16 мая на улице Кульпарковской во Львове его задержали около 5 представителей ТЦК и посадили в бус. При этом они ударили его по спине, "что там теперь гематома". Уже в бусе его били по голове, также у него забрали телефон.

Лишь через час у Баглая спросили его имя и дату рождения. Тогда он объяснил, что уволен со службы по состоянию здоровья. После этого работники ТЦК отдали ему телефон и "выбросили из автобуса". Как рассказал парень, эти мужчины говорили, что они из Сиховского ТЦК и СП.

В воскресенье Львовский областной ТЦК и СП заявил, что "сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства инцидента".

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Дословно ТЦК: "Проверяем, кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду. В случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей".

ЛьвовТЦКНацгвардия
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