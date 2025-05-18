Екзит-поли в Румунії прогнозують перемогу проєвропейського кандидата, все вирішать голоси діаспори

За даними екзитполів, у другому турі президентських виборів у Румунії перемогу може дістати проєвропейський кандидат Нікушор Дан, а не проросійський Джордже Сіміон.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Другий тур виборів у Румунії оцінюється як історичний та такий, що визначить розвиток країни. За посаду президента змагаються ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан. Сіміон виграв перший тур, набравши майже 41% голосів, Дан отримав майже 21%.

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Екзит-поли, проведені соціологічними компаніями CURS та Avangarde, свідчать, що Дану вдалося надолужити відставання.

Серед виборців, опитаних на виході з дільниць, 54,1% (CURS) або 54,9% (Avangarde) заявили, що проголосували за Дана, 45,9% або 45,1%, відповідно – за Сіміона. Втім, певна частина опитаних відмовилися відповідати, тож результати реального підрахунку можуть виявитися дещо відмінними.

Примітно, що компанія Avangarde, яка дає вищі показники Дана, оприлюднила свіжіші дані, проаналізовані станом на 20:00, (дані CURS – на 19:00). Повідомлялося, що у вечірній час на дільницях було більше молоді, яка схильна підтримувати проєвропейського кандидата.

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Також важливо, що близько 15% голосів на цих виборах, як очікується, надійдуть з дільниць за кордоном, де явка виявилася безпрецедентно високою. Закордонні дільниці не були охоплені екзит-полами. Саме це голосування, як очікується, буде вирішальним.

Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона"

Детально про Джордже Сіміона ми розповідали у матеріалі "Що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії"