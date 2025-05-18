Экзит-полы в Румынии прогнозируют победу проевропейского кандидата, все решат голоса диаспоры

По данным экзитполов, во втором туре президентских выборов в Румынии победу может получить проевропейский кандидат Никушор Дан, а не пророссийский Джордже Симион.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Второй тур выборов в Румынии оценивается как исторический и определяющий развитие страны. За пост президента борются ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы национальной безопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан. Симион выиграл первый тур, набрав почти 41% голосов, Дан получил почти 21%.

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Экзит-поллы, проведенные социологическими компаниями CURS и Avangarde, свидетельствуют, что Дану удалось наверстать отставание.

Среди избирателей, опрошенных на выходе с участков, 54,1% (CURS) или 54,9% (Avangarde) заявили, что проголосовали за Дана, 45,9% или 45,1%, соответственно – за Симиона. Впрочем, определенная часть опрошенных отказались отвечать, поэтому результаты реального подсчета могут оказаться несколько иными.

Примечательно, что компания Avangarde, которая дает более высокие показатели Дана, обнародовала более свежие данные, проанализированные по состоянию на 20:00 (данные CURS – на 19:00). Сообщалось, что в вечернее время на участках было больше молодежи, которая склонна поддерживать проевропейского кандидата.

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Также важно, что около 15% голосов на этих выборах, как ожидается, поступят с участков за рубежом, где явка оказалась беспрецедентно высокой. Зарубежные участки не были охвачены экзит-полами. Именно это голосование, как ожидается, будет решающим.

О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от "пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона".

Подробно о Джордже Симионе мы рассказывали в материале "Что известно о новом фаворите на пост президента Румынии".