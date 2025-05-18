Тшасковський і Навроцький виходять у другий тур виборів у Польщі – екзитпол

За даними екзитполу компанії Ipsos, у другий тур президентських виборів у Польщі виходять Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький.

Джерело: РАР із посиланням на екзитпол Ipsos, "Європейська правда"

Деталі: За даними екзитполу, Тшасковський набирає 30,8% голосів, Навроцький – 29,1%.

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Ліберального мера Варшави Рафала Тшасковського висунула партія влади "Громадянська коаліція", а очільника Інституту національної памʼяті Кароля Навроцького підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

Як пише "Європейська правда", Тшасковський від початку виборчої компанії вважався фаворитом перегонів, проте його результат може виявитися меншим за очікування.

Водночас Навроцький набрав суттєво більше за попередні соціологічні опитування.

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Третє місце – у кандидата від ультраправої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена. Його результат – 15,4%, що також є вищим за очікування. Як вважається, ці голоси можуть бути вирішальними у другому турі.

Ще один неприємний сюрприз – несподівано четверте місце займає відверто антиукраїнський політик Гжегож Браун. Відповідно до даних екзит-полу, за нього віддали голоси 6,2%

Також суттєву підтримку здобули маршалек (спікер) Сейму Шимон Головня (4,89%), а також два кандидата від лівих партій: Адріан Зандбер (5,2%) та Магдалена Беят (4,1%).

Такі дані дозволяють говорити, що результат другого туру можуть виявитися абсолютно непередбачуваними.

Що передувало: У неділю, 18 травня, громадяни Польщі голосували у першому турі президентських виборів, до якого допустили 13 кандидатів.

Право голосу у Польщі мають близько 29 мільйонів виборців. Другий тур виборів має відбутися 1 червня.

Про виборчу компанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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