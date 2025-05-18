Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше – экзитпол
По данным экзитпола компании Ipsos, во второй тур президентских выборов в Польше выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.
Источник: РАР со ссылкой на экзитпол Ipsos, "Европейская правда"
Детали: По данным экзитпола, Тшасковский набирает 30,8% голосов, Навроцкий – 29,1%.
Либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".
Как пишет "Европейская правда", Тшасковский с начала избирательной компании считался фаворитом гонки, однако его результат может оказаться меньше ожиданий.
В то же время Навроцкий набрал существенно больше предыдущих социологических опросов.
Третье место – у кандидата от ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Менцена. Его результат – 15,4%, также выше ожиданий. Как считается, эти голоса могут быть решающими во втором туре.
Еще один неприятный сюрприз – неожиданно четвертое место занимает откровенно антиукраинский политик Гжегож Браун. Согласно данным экзит-пола, за него отдали голоса 6,2%
Также существенную поддержку получили маршалек (спикер) Сейма Шимон Головня (4,89%), а также два кандидата от левых партий: Адриан Зандбер (5,2%) и Магдалена Беят (4,1%).
Такие данные позволяют говорить, что результат второго тура может оказаться абсолютно непредсказуемым.
Что предшествовало: В воскресенье, 18 мая, граждане Польши голосовали в первом туре президентских выборов, к которому допустили 13 кандидатов.
Право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей. Второй тур выборов должен состояться 1 июня.
Об избирательной компании в Польше и последних неделях перед первым туром можно почитать в статье Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины
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