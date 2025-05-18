Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше – экзитпол

Катерина Тищенко, Юрий ПанченкоВоскресенье, 18 мая 2025, 22:09
Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше – экзитпол
графика: РАР

По данным экзитпола компании Ipsos, во второй тур президентских выборов в Польше выходят Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.

Источник: РАР со ссылкой на экзитпол Ipsos, "Европейская правда"

Детали: По данным экзитпола, Тшасковский набирает 30,8% голосов, Навроцкий – 29,1%.

Реклама:

Либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского выдвинула партия власти "Гражданская коалиция", а главу Института национальной памяти Кароля Навроцкого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

Как пишет "Европейская правда", Тшасковский с начала избирательной компании считался фаворитом гонки, однако его результат может оказаться меньше ожиданий.

В то же время Навроцкий набрал существенно больше предыдущих социологических опросов.

РЕКЛАМА:

Третье место – у кандидата от ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Менцена. Его результат – 15,4%, также выше ожиданий. Как считается, эти голоса могут быть решающими во втором туре.

Еще один неприятный сюрприз – неожиданно четвертое место занимает откровенно антиукраинский политик Гжегож Браун. Согласно данным экзит-пола, за него отдали голоса 6,2%

Также существенную поддержку получили маршалек (спикер) Сейма Шимон Головня (4,89%), а также два кандидата от левых партий: Адриан Зандбер (5,2%) и Магдалена Беят (4,1%).

Такие данные позволяют говорить, что результат второго тура может оказаться абсолютно непредсказуемым.

Что предшествовало: В воскресенье, 18 мая, граждане Польши голосовали в первом туре президентских выборов, к которому допустили 13 кандидатов.

Право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей. Второй тур выборов должен состояться 1 июня.

Об избирательной компании в Польше и последних неделях перед первым туром можно почитать в статье Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины

Также рекомендуем статьи о лидере гонки Рафале Тшасковском и его оппоненте Кароле Навроцком.

Польшавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Румынии после подсчета 95% голосов побеждает прозападный Никушор Дан
дополненоУ Байдена обнаружили агрессивную форму рака
В 59 бригаде, воюющей на Покровском направлении, срочно сменили комбрига
дополненоТшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше – экзитпол
"Дія" станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO
Россия впервые задержала танкер, вышедший из Эстонии
Все новости...
Польша
ГУР: Кремль активизировал спецоперацию "Двойник" в Польше
Сикорский: Страна, которая могла бы поставить Путина на место - Китай
В Польше считают, что переговоры в Турции – испытание намерений РФ
Последние новости
23:56
футболДонецкий "Шахтер" впервые за 29 лет финишировал вне лидирующей двойки в чемпионате Украины
23:27
В Румынии после подсчета 95% голосов побеждает прозападный Никушор Дан
23:19
дополненоУ Байдена обнаружили агрессивную форму рака
23:11
Генштаб: На фронте за день 130 боев, наибольшее давление – на Покровском направлении
22:59
Изменения в календаре прививок и "холивары" вокруг гепатита B: что важно знать
22:37
Начальника Харьковского ТЦК отстранили на время расследования смерти мужчины
22:27
футболЯрмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в истории чемпионатов Украины
22:19
В 59 бригаде, воюющей на Покровском направлении, срочно сменили комбрига
22:09
дополненоТшасковский и Навроцкий выходят во второй тур выборов в Польше – экзитпол
22:06
колонкаБерлинская: Вскоре россияне смогут запускать 1000+ "шахедов" в сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: