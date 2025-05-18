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У 59 бригаді, що воює на Покровському напрямку, нагально змінили комбрига

Ольга КириленкоНеділя, 18 травня 2025, 22:19
У 59 бригаді, що воює на Покровському напрямку, нагально змінили комбрига
Богдан Шевчук і президент Володимир Зеленський, фото ОП

У 59-ій окремій штурмовій бригаді безпілотних систем, що нині воює на одній з найтяжчих ділянок Покровського напрямку нагально змінили командира бригади – на місце підполковника Богдана Шевчука прийшов полковник Олександр Сак, який донедавна очолював 53 бригаду.

Джерела: співрозмовники УП у 59 бригаді та на Покровському напрямку

Деталі: Заміна комбрига відбулася днями – 15-16 травня. За словами одного зі співрозмовників УП у Силах оборони, рішення про усунення з посади Богдана Шевчука приймав не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025-го року знаходиться 59-та бригада, а головком Олександр Сирський. Хоча сам Сухаревський також мав напружені відносини з Шевчуком.

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Причини нагальної заміни комбрига поки що не розголошуються. Співрозмовники УП припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59-та.

59-та бригада вже кілька місяців стоїть на відрізку, де росіяни не зупиняють свої штурми і останні тижні мають успіхи в просуванні.

Олександр Сак з позивним "Стафф" ще кілька днів тому очолював 53-ю механізовану бригаду, яка нині тримає оборону в лісах Кремінної. До цього був комбригом у 47 бригаді та комбатом у 93-ій. За оцінками співрозмовників УП у різних підрозділах Сил оборони, він має гарну репутацію.

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Нині, за надзвичайно короткий термін, йому треба увійти в стан справ у 59 бригаді й управляти нею на новому для себе напрямку, де росіяни ведуть активні наступальні дії.

Збройні силиДонецька область
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