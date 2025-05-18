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В 59 бригаде, воюющей на Покровском направлении, срочно сменили комбрига

Ольга КириленкоВоскресенье, 18 мая 2025, 22:19
В 59 бригаде, воюющей на Покровском направлении, срочно сменили комбрига
Богдан Шевчук и президент Владимир Зеленский, фото ОП

В 59-й отдельной штурмовой бригаде беспилотных систем, которая сейчас воюет на одном из самых тяжелых участков Покровского направления срочно сменили командира бригады – на место подполковника Богдана Шевчука пришел полковник Александр Сак, который до недавнего времени возглавлял 53 бригаду.

Источники: собеседники УП в 59 бригаде и на Покровском направлении

Детали: Замена комбрига состоялась на днях – 15-16 мая. По словам одного из собеседников УП в Силах обороны, решение об отстранении от должности Богдана Шевчука принимал не командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, в подчинении которого с начала 2025-го года находится 59-я бригада, а главком Александр Сырский. Хотя сам Сухаревский также имел напряженные отношения с Шевчуком.

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Причины неотложной замены комбрига пока не разглашаются. Собеседники УП предполагают, что они кроются в осложнении обстановки на том участке Покровского направления, где держит оборону 59-я.

59-я бригада уже несколько месяцев стоит на отрезке, где россияне не останавливают свои штурмы и последние недели имеют успехи в продвижении.

Александр Сак с позывным "Стафф" еще несколько дней назад возглавлял 53-ю механизированную бригаду, которая сейчас держит оборону в лесах Кременной. До этого был комбригом в 47 бригаде и комбатом в 93-й. По оценкам собеседников УП в различных подразделениях Сил обороны, он имеет хорошую репутацию.

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Сейчас, за чрезвычайно короткий срок, ему надо войти в состояние дел в 59 бригаде и управлять ею на новом для себя направлении, где россияне ведут активные наступательные действия.

Вооруженные силыДонецкая область
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