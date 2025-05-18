Генштаб: На фронті за день 130 боїв, найбільший тиск – на Покровському напрямку
З початку доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найбільше росіяни тиснуть на Покровському напрямку.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину
Деталі: На Покровському напрямку противник атакував 44 рази. Захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються.
У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників, сім боєзіткнень ще тривають.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій, ще два боєзіткнення тривають.
На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби, здійснив 196 артилерійських обстрілів.
По 6 боєзіткнень відбулося на Сіверському та Торецькому напрямках. На Краматорському напрямку відбито 6 атак. На Харківському напрямку ворог атакував 4 рази, на Куп'янському – здійснив дві спроби наступу в напрямку Нової Кругляківки, отримав відсіч. По одному разі росіяни атакували на Оріхівському та Придніпровському напрямках, атаки відбито.