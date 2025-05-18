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Генштаб: На фронті за день 130 боїв, найбільший тиск – на Покровському напрямку

Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 23:11
Генштаб: На фронті за день 130 боїв, найбільший тиск – на Покровському напрямку
фото Генштабу ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найбільше росіяни тиснуть на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку противник атакував 44 рази. Захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються.

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У неділю на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників, сім боєзіткнень ще тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій, ще два боєзіткнення тривають.

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На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби, здійснив 196 артилерійських обстрілів.

По 6 боєзіткнень відбулося на Сіверському та Торецькому напрямках. На Краматорському напрямку відбито 6 атак. На Харківському напрямку ворог атакував 4 рази, на Куп'янському – здійснив дві спроби наступу в напрямку Нової Кругляківки, отримав відсіч. По одному разі росіяни атакували на Оріхівському та Придніпровському напрямках, атаки відбито.

Генштабвійна
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