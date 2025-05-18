Генштаб: На фронте за день 130 боев, наибольшее давление – на Покровском направлении
С начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений, больше всего россияне давят на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа
Детали: На Покровском направлении противник атаковал 44 раза. Защитники отбили 40 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.
В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, обезврежен 151 оккупант, из которых 84 – безвозвратно.
На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 22 атаки захватчиков, семь боестолкновений еще продолжаются.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций, еще два боестолкновения продолжаются.
На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается. Враг нанес 18 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы, совершил 196 артиллерийских обстрелов.
По 6 боестолкновений произошло на Северском и Торецком направлениях. На Краматорском направлении отражено 6 атак. На Харьковском направлении враг атаковал 4 раза, на Купянском – совершил две попытки наступления в направлении Новой Кругляковки, получил отпор. По одному случаю россияне атаковали на Ореховском и Приднепровском направлениях, атаки отражены.