Генштаб: На фронте за день 130 боев, наибольшее давление – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 130 боевых столкновений, больше всего россияне давят на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении противник атаковал 44 раза. Защитники отбили 40 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

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В воскресенье на этом направлении, по предварительным данным, обезврежен 151 оккупант, из которых 84 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 22 атаки захватчиков, семь боестолкновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций, еще два боестолкновения продолжаются.

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На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается. Враг нанес 18 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые бомбы, совершил 196 артиллерийских обстрелов.

По 6 боестолкновений произошло на Северском и Торецком направлениях. На Краматорском направлении отражено 6 атак. На Харьковском направлении враг атаковал 4 раза, на Купянском – совершил две попытки наступления в направлении Новой Кругляковки, получил отпор. По одному случаю россияне атаковали на Ореховском и Приднепровском направлениях, атаки отражены.