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У Байдена виявили агресивну форму раку

Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 23:19
У Байдена виявили агресивну форму раку
Джо Байден, фото Getty Images

У експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.

Джерело: The New York Times із посиланням на прессекретаря Байдена

Деталі: Колишньому президенту у п'ятницю поставили діагноз "агресивна форма раку простати", повідомив у неділю його прес-секретар.

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Діагноз був поставлений після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, який вимагав "подальшої оцінки".

Рак Байдена "характеризується 9 балами за шкалою Глісона (група 5) з метастазами в кістки", йдеться в заяві.

Пряма мова прессекретаря: "Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати.

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Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями".

Довідково: 82-річний Байден залишив посаду в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії. 

Байденздоров'яСША
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