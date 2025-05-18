У Байдена виявили агресивну форму раку
У експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.
Джерело: The New York Times із посиланням на прессекретаря Байдена
Деталі: Колишньому президенту у п'ятницю поставили діагноз "агресивна форма раку простати", повідомив у неділю його прес-секретар.
Діагноз був поставлений після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, який вимагав "подальшої оцінки".
Рак Байдена "характеризується 9 балами за шкалою Глісона (група 5) з метастазами в кістки", йдеться в заяві.
Пряма мова прессекретаря: "Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати.
Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями".
Довідково: 82-річний Байден залишив посаду в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії.