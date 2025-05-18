У Байдена виявили агресивну форму раку

У експрезидента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.

Джерело: The New York Times із посиланням на прессекретаря Байдена

Деталі: Колишньому президенту у п'ятницю поставили діагноз "агресивна форма раку простати", повідомив у неділю його прес-секретар.

Реклама:

Діагноз був поставлений після того, як лікарі виявили "невеликий вузол" на простаті Байдена, який вимагав "подальшої оцінки".

Рак Байдена "характеризується 9 балами за шкалою Глісона (група 5) з метастазами в кістки", йдеться в заяві.

Пряма мова прессекретаря: "Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати.

РЕКЛАМА:

Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями".

Довідково: 82-річний Байден залишив посаду в січні, ставши найстаршим президентом в американській історії.