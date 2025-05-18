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У Байдена обнаружили агрессивную форму рака

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 23:19
У Байдена обнаружили агрессивную форму рака
Джо Байден, фото Getty Images

У экс-президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

Источник: The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена

Детали: Бывшему президенту в пятницу поставили диагноз "агрессивная форма рака простаты", сообщил в воскресенье его пресс-секретарь.

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Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, который требовал "дальнейшей оценки".

Рак Байдена "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости", говорится в заявлении.

Прямая речь пресс-секретаря: "Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить.

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Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами".

Справочно: 82-летний Байден покинул пост в январе, став самым старшим президентом в американской истории.

БайденздоровьеСША
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