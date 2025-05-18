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У Румунії після підрахунку 95% голосів перемагає прозахідний Нікушор Дан

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоНеділя, 18 травня 2025, 23:27
У Румунії після підрахунку 95% голосів перемагає прозахідний Нікушор Дан
Нікушор Дан, фото Getty Images

Прозахідний кандидат Нікушор Дан зберігає відрив від проросійського Джордже Сіміона після опрацювання понад 95% протоколів з виборчих дільниць у другому турі президентських виборів у Румунії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані румунського Центрвиборчкому

Деталі: Пораховані голоси з майже усіх дільниць всередині країни та частини закордонних дільниць. Триває підрахунок на тих дільницях, де голосувала велика кількість людей; крім того, у США та Канаді ще триває голосування.

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Наразі ЦВК повідомляє про те, що отримав дані 95% протоколів, які відображають приблизно 83% голосів.

За посаду президента змагаються ультраправий проросійський лідер партії AUR Джордже Сіміон, якому Україна та Молдова заборонили в'їзд через загрозу нацбезпеці, та проєвропейський позапартійний мер Бухареста Нікушор Дан.

За наявними даними, Нікушор Дан отримує значну перевагу – зараз у нього 54,2% голосів. Джордже Сіміон наразі має 45,8%, розрив між ними – понад 800 тисяч голосів, із підрахунком голосів він наразі зростає.

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Не порахованими лишаються близько 1,8 млн голосів, що робить майже нереальним надолуження Сіміоном цього розриву.

Втім, як повідомляла "Європейська правда", Сіміон оголосив себе переможцем виборів президента Румунії і не планує визнавати поразку.

Раніше повідомлялося, що екзит-пол прогнозує поразку проросійського Сіміона, але все вирішать голоси діаспори.

Про можливі наслідки виборів читайте у статті "Чого чекати від "проросійської" Румунії: що сталося із сусідами та що змінить перемога Сіміона".

Румуніявибори
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