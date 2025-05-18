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В Румынии после подсчета 95% голосов побеждает прозападный Никушор Дан

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 мая 2025, 23:27
В Румынии после подсчета 95% голосов побеждает прозападный Никушор Дан
Никушор Дан, фото Getty Images

Прозападный кандидат Никушор Дан сохраняет отрыв от пророссийского Джордже Симиона после обработки более 95% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на данные румынского Центризбиркома

Детали: Подсчитаны голоса почти со всех участков внутри страны и части зарубежных участков. Продолжается подсчет на тех участках, где голосовало большое количество людей; кроме того, в США и Канаде еще продолжается голосование.

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На данный момент ЦИК сообщает о том, что получил данные 95% протоколов, которые отражают примерно 83% голосов.

За пост президента борются ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы национальной безопасности, и проевропейский беспартийный мэр Бухареста Никушор Дан.

По имеющимся данным, Никушор Дан получает значительное преимущество – сейчас у него 54,2% голосов. Джордже Симион пока имеет 45,8%, разрыв между ними – более 800 тысяч голосов, с подсчетом голосов он пока растет.

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Не подсчитанными остаются около 1,8 млн голосов, что делает почти нереальным наверстание Симионом этого разрыва.

Впрочем, как сообщала "Европейская правда", Симион объявил себя победителем выборов президента Румынии и не планирует признавать поражение.

Ранее сообщалось, что экзит-полл прогнозирует поражение пророссийского Симиона, но все решат голоса диаспоры.

О возможных последствиях выборов читайте в статье "Чего ждать от "пророссийской" Румынии: что случилось с соседями и что изменит победа Симиона".

Румыниявиборы
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