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FT: Мерц намагається примирити Мелоні і Макрона, які посварилися через переговори щодо України

Альона Мазуренко Понеділок, 19 травня 2025, 04:44
FT: Мерц намагається примирити Мелоні і Макрона, які посварилися через переговори щодо України
Джорджа Мелоні. Фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається залагодити дипломатичну суперечку між Римом і Парижем після того, як прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні не була залучена до останніх переговорів лідерів ЄС та США щодо врегулювання війни між РФ та Україною.

Джерело: Financial Times

Деталі: Повідомляється, що напруженість спалахнула в 16 травня, коли президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні "неправдивої інформації" після того, як вона не брала участі у зустрічі лідерів з президентом України Володимиром Зеленським та у спільній телефонній розмові з Дональдом Трампом.

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Мелоні поїхала до Албанії на саміт Європейського політичного співтовариства, в якому брали участь 40 європейських лідерів, включаючи Зеленського.

Але вона не приєдналася до Мерца, Макрона, прем'єрів Британії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска на засіданні, де вони обговорювали результати російсько-українських мирних переговорів, що відбулися того дня у Стамбулі.

Європейські лідери, які тоді ініціювали телефонну розмову з Трампом і Зеленським, пізніше опублікували заяву, в якій назвали вимоги Путіна "неприйнятними".

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Прем'єр-міністр Італії заявила журналістам, що її не включили до списку через відмову відправити війська в Україну в рамках запропонованої "коаліції охочих" для забезпечення безпеки після будь-якої мирної угоди.

Пряма мова Мелоні: "Італія вже давно заявила, що не бажає відправляти війська в Україну. Для нас немає сенсу брати участь у форматах, які мають цілі, в яких ми не бажаємо брати участь".

Але Макрон заявив, що розгортання військ не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві на минулих вихідних, куди він приїхав разом зі Стармером, Мерцом і Туском - і без Мелоні: "Дискусія стосується припинення вогню - давайте уникати поширення неправдивої інформації. Її і так достатньо з боку Росії".

Мерц зустрівся з Мелоні напередодні недільної інавгураційної меси Папи Лева XIV і спробував пом'якшити напруженість, заявивши, що обидва лідери згодні з тим, що Італія "повинна відігравати свою роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.

Відсутність Мелоні в європейському квартеті і відкрита критика з боку Макрона викликала в Італії хвилю обурення, критики звинуватили її в тому, що вона відсторонила свою країну від прийняття важливих рішень.

Нагадаємо:

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
  • За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

МакронІталіяпереговориУкраїна
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