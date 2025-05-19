FT: Мерц пытается примирить Мелони и Макрона, которые поссорились из-за переговоров по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается уладить дипломатический спор между Римом и Парижем после того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони не была привлечена к последним переговорам лидеров ЕС и США по урегулированию войны между РФ и Украиной.
Источник: Financial Times
Детали: Сообщается, что напряженность вспыхнула в 16 мая, когда президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" после того, как она не участвовала во встрече лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским и в совместном телефонном разговоре с Дональдом Трампом.
Мелони поехала в Албанию на саммит Европейского политического сообщества, в котором участвовали 40 европейских лидеров, включая Зеленского.
Но она не присоединилась к Мерцу, Макрону, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Польши Дональду Туску на заседании, где они обсуждали результаты российско-украинских мирных переговоров, состоявшихся в тот день в Стамбуле.
Европейские лидеры, которые тогда инициировали телефонный разговор с Трампом и Зеленским, позже опубликовали заявление, в котором назвали требования Путина "неприемлемыми".
Премьер-министр Италии заявила журналистам, что ее не включили в список из-за отказа отправить войска в Украину в рамках предложенной "коалиции желающих" для обеспечения безопасности после любого мирного соглашения.
Прямая речь Мелони: "Италия уже давно заявила, что не желает отправлять войска в Украину. Для нас нет смысла участвовать в форматах, которые имеют цели, в которых мы не желаем участвовать".
Но Макрон заявил, что развертывание войск не обсуждалось ни в Тиране, ни в Киеве на прошлых выходных, куда он приехал вместе со Стармером, Мерцом и Туском - и без Мелони: "Дискуссия касается прекращения огня - давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так достаточно со стороны России".
Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV и попытался смягчить напряженность, заявив, что оба лидера согласны с тем, что Италия "должна играть свою роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.
Отсутствие Мелони в европейском квартете и открытая критика со стороны Макрона вызвала в Италии волну возмущения, критики обвинили ее в том, что она отстранила свою страну от принятия важных решений.
Напомним:
- 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.
- По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.