Кремль не готує російське суспільство до укладення мирної угоди чи закінчення війни – ISW

За оцінкою американського Інституту вивчення війни Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди чи закінчення війни з Україною. В РФ все частіше звучать заклили до затягування війни до тих пір, поки окупанти не досягнуть своїх цілей.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "За оцінками ISW, Кремль не готував російський інформаційний простір до укладення мирної угоди в найближчому майбутньому, а російські сили і суспільство не очікують швидкого закінчення війни.

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Кремль докладає цілеспрямованих зусиль, щоб виправдати військові цілі Путіна як життєво важливі для російської держави і заручитися підтримкою суспільства щодо затягування війни до тих пір, поки Росія не досягне цих цілей. Кремлівські чиновники все частіше публічно заявляють, що Росія готова продовжувати воювати доти, доки Україна не прийме російські вимоги, ймовірно, тому, що Кремль вважає, що він адекватно підготував російське суспільство і російських військових до такого сценарію...

Україна продовжує демонструвати свою готовність до конструктивного мирного діалогу та безумовного припинення вогню. Росія, однак, продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена у припиненні вогню або в добросовісних переговорах з метою припинення війни".

Деталі: Зокрема, Кремль намагається продемонструвати військову міць Росії напередодні запланованої на 19 травня телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем РФ Володимиром Путіним.

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Так, 18 травня кремлівський журналіст опублікував 18 уривки нібито "нового" інтерв'ю з Путіним, в якому той заявив, що Росія має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні до "логічного" завершення з "потрібними" для Росії результатами.

Путін повторив давні кремлівські наративи про необхідність того, щоб мирні переговори були спрямовані на усунення "першопричин війни" і "захист" російськомовного населення України, яке, за словами Путіна, вважає Росію своєю "батьківщиною".

Йдеться про кадри з "документального фільму"про Путіна "Росія.Кремль.Путін.25 років", який Кремль опублікував 4 травня і в якому Путін неодноразово повторював заяви про здатність Росії довести війну до "логічного завершення".

Відзначається, що рішення Кремля відкласти публікацію цих відеозаписів до 18 травня свідчить про те, що Кремль намагається показати Заходу і внутрішній російській аудиторії сильну, переважаючу у військовому плані Росію напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом 19 травня.

В ISW вважають, що російські війська зазнають значних втрат на полі бою, які, ймовірно, є нестійкими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, і що Путін неправильно керує російською економікою, яка страждає від нестійких військових витрат, зростаючої інфляції, значного дефіциту робочої сили і скорочення суверенного фонду Росії: "Продовження виснаження російських матеріальних, кадрових і економічних ресурсів за нинішніх темпів, ймовірно, поставить Путіна перед складним вибором у 2026 або 2027 роках".