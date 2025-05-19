Кремль не готовит российское общество к заключению мирного соглашения или окончанию войны – ISW

По оценке американского Института изучения войны Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения или окончания войны с Украиной. В РФ все чаще звучат призывы к затягиванию войны до тех пор, пока оккупанты не достигнут своих целей.

Источник: отчет ISW

Дословно: "По оценкам ISW, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают быстрого окончания войны.

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Кремль прилагает целенаправленные усилия, чтобы оправдать военные цели Путина как жизненно важные для российского государства и заручиться поддержкой общества в отношении затягивания войны до тех пор, пока Россия не достигнет этих целей. Кремлевские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать до тех пор, пока Украина не примет российские требования, вероятно, потому, что Кремль считает, что он адекватно подготовил российское общество и российских военных к такому сценарию...

Украина продолжает демонстрировать свою готовность к конструктивному мирному диалогу и безусловному прекращению огня. Россия, однако, продолжает демонстрировать, что она не заинтересована в прекращении огня или в добросовестных переговорах с целью прекращения войны".

Детали: В частности, Кремль пытается продемонстрировать военную мощь России накануне запланированного на 19 мая телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным.

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Так, 18 мая кремлевский журналист опубликовал 18 отрывки якобы "нового" интервью с Путиным, в котором тот заявил, что Россия имеет достаточно живой силы и техники, чтобы довести войну в Украине до „логического" завершения с "нужными" для России результатами.

Путин повторил давние кремлевские нарративы о необходимости того, чтобы мирные переговоры были направлены на устранение "первопричин войны" и "защиту" русскоязычного населения Украины, которое, по словам Путина, считает Россию своей "родиной".

Речь идет о кадрах из "документального фильма" о Путине "Россия.Кремль.Путин.25 лет", который Кремль опубликовал 4 мая и в котором Путин неоднократно повторял заявления о способности России довести войну до "логического завершения".

Отмечается, что решение Кремля отложить публикацию этих видеозаписей до 18 мая свидетельствует о том, что Кремль пытается показать Западу и внутренней российской аудитории сильную, превосходящую в военном плане Россию в преддверии телефонного разговора Путина с Трампом 19 мая.

В ISW считают, что российские войска несут значительные потери на поле боя, которые, вероятно, являются неустойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и что Путин неправильно управляет российской экономикой, которая страдает от неустойчивых военных расходов, растущей инфляции, значительного дефицита рабочей силы и сокращения суверенного фонда России: "Продолжение истощения российских материальных, кадровых и экономических ресурсов при нынешних темпах, вероятно, поставит Путина перед сложным выбором в 2026 или 2027 годах".