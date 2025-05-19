Політикиня з групи молдовського олігарха-втікача Ілана Шора Вікторія Фуртуне заявила про своє бажання повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, який нині є півднем Одеської області.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео виступу Фортуне, розміщене в однму з новинних Telegram-каналів автономного регіону Гагаузія

Пряма мова політикині: "Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова – як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи".

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Деталі: За її словами, Молдова могла би вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".

"Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову – ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що у нас вкрали – ім’я, історію, мову, вихід до моря ", – заявила Фортуне.

Видання нагадує, що в минулому Фуртуне була прокуроркою. А минулого року вона зняла свій передвиборчий ролик з голубом в руках у центрі Тирасполя – столиці невизнаного Придністров’я.

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