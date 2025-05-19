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Молдавский политик выступила за аннексию части Одесской области

Мария Емец, Ирина БалачукПонедельник, 19 мая 2025, 09:22
Молдавский политик выступила за аннексию части Одесской области
Виктория Фуртуне. Фото из Facebook

Политик из группы молдавского олигарха-беглеца Илана Шора Виктория Фуртуне заявила о своем желании вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, который сейчас является югом Одесской области.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео выступления Фортуне, размещенное в одном из новостных Telegram-каналов автономного региона Гагаузия

Прямая речь политика: "Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова – как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда".

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Детали: По ее словам, Молдова могла бы требовать пересмотра границ, поскольку "не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она бы признавала потерю Буджака".

"Мы больше не хотим маленькую покорную Молдову – мы хотим большую Молдову... Нужно возвращать все, что у нас украли – имя, историю, язык, выход к морю", – заявила Фортуне. 

Издание напоминает, что в прошлом Фуртуне была прокурором. В прошлом году она сняла свой предвыборный ролик с голубем в руках в центре Тирасполя – столицы непризнанного Приднестровья.

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Ранее в этом году претензии на "Южную Бессарабию" звучали от пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова.

МолдоваОдесская областьаннексия
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