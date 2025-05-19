Збирався підірвати ТЦК у Києві: СБУ схопила неповнолітнього, який вже палив авто військових

Контррозвідка Служби безпеки України затримала "на гарячому" в Києві 17-річного хлопця, який за завданням російських спецслужб збирався підірвати адміністративну будівлю столичного ТЦК.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт".

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Деталі: Повідомляється, що скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до "виконання завдань".

Співробітники СБУ "перехопили" інформацію про те, що фігурант отримав від ФСБ нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.

Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду.

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Потім зловмисник мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому", коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної "цілі".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.