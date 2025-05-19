Собирался взорвать ТЦК в Киеве: СБУ схватила несовершеннолетнего, который уже поджигал авто военных

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала "на горячем" в Киеве 17-летнего парня, который по заданию российских спецслужб собирался взорвать административное здание столичного ТЦК.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По материалам дела, вражеским соратником оказался несовершеннолетний, который уже имеет подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест".

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Детали: Сообщается, что воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора из ФСБ и сообщил ему о готовности к "выполнению задач".

Сотрудники СБУ "перехватили" информацию о том, что фигурант получил от ФСБ новое задание - взорвать здание местного ТЦК.

Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты тайника с самодельным взрывным устройством, сделанным на основе пластида.

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Затем злоумышленник должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним соратником.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он забрал СВП из тайника и направлялся к определенной "цели".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.