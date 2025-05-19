У Польщі затримали українку за нелегальне перевезення афганців з Білорусі
У Польщі затримали громадянку України за сприяння у перевезенні громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на управління поліції у місті Гайнувка
Деталі: Повідомляється, що у селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. За кермом була 36-річна громадянка України.
Жінка спершу переконувала, що поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які "автостопили", і погодилась підвезти їх.
Згодом вона зізналась, що цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.
Передісторія:
- У квітні у річці Буг на кордоні Польщі з Білоруссю знайшли двох потопельників – ймовірно, мігрантів, які намагались перетнути кордон.
- Штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера.
- Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.
- У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.