У Польщі затримали українку за нелегальне перевезення афганців з Білорусі

У Польщі затримали громадянку України за сприяння у перевезенні громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на управління поліції у місті Гайнувка

Деталі: Повідомляється, що у селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. За кермом була 36-річна громадянка України.

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Жінка спершу переконувала, що поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які "автостопили", і погодилась підвезти їх.

Згодом вона зізналась, що цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Передісторія:

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