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У Польщі затримали українку за нелегальне перевезення афганців з Білорусі

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 травня 2025, 12:35
У Польщі затримали українку за нелегальне перевезення афганців з Білорусі
фото: Straż Graniczna

У Польщі затримали громадянку України за сприяння у перевезенні громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на управління поліції у місті Гайнувка

Деталі: Повідомляється, що у селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль. У ньому виявилось п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі. За кермом була 36-річна громадянка України.

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Жінка спершу переконувала, що поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які "автостопили", і погодилась підвезти їх.

Згодом вона зізналась, що цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері. Їй може загрожувати до 8 років позбавлення волі. 

Передісторія:

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  • У квітні у річці Буг на кордоні Польщі з Білоруссю знайшли двох потопельників – ймовірно, мігрантів, які намагались перетнути кордон.
  • Штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та примусову посадку у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера. 
  • Попри посилений захист кордонів, проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється як для Польщі, так і Латвії з Литвою.
  • У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.

ПольщаУкраїнакордон
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