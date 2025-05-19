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В Польше задержали украинку за нелегальную перевозку афганцев из Беларуси

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 19 мая 2025, 12:35
В Польше задержали украинку за нелегальную перевозку афганцев из Беларуси
фото: Straż Graniczna

В Польше задержали гражданку Украины за содействие в перевозке граждан Афганистана, которые перед тем нелегально перешли польскую границу с территории Беларуси.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на управление полиции в городе Гайнувка

Детали: Сообщается, что в селе Лосинка, что примерно в 20 км от границы с Беларусью, полицейский патруль остановил для проверки автомобиль. В нем оказалось пятеро граждан Афганистана, которые перед тем нелегально перешли польскую границу с территории Беларуси. За рулем была 36-летняя гражданка Украины.

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Женщина сначала убеждала, что возвращалась от подруги, которая проживает в этом районе, увидела группу людей, которые "автостопили", и согласилась подвезти их.

Впоследствии она призналась, что целенаправленно поехала подбирать афганцев, откликнувшись на такое предложение в мессенджере. Ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

Предыстория:

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  • В апреле в реке Буг на границе Польши с Беларусью нашли двух утопленников – вероятно, мигрантов, которые пытались пересечь границу.
  • Искусственный миграционный кризис на восточной границе Польши и балтийских государств возник с лета 2021 года при содействии белорусских властей – после жесткой реакции этих стран на репрессии в Беларуси и принудительную посадку в Минске авиарейса для ареста оппозиционного блогера.
  • Несмотря на усиленную защиту границ, проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется как для Польши, так и для Латвии с Литвой.
  • В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.

ПольшаУкраинаграница
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