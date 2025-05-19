Посол Німеччини зустрівся з дипрадником Порошенка, у якого ДБР провело обшуки

Посол Німеччини Мартін Єгер зустрівся з дипломатичним радником п’ятого президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим, до якого минулого тижня приходило ДБР з обшуками, та нагадав про важливість верховенства права.

Джерело: посол у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова посла: "Ми говорили про важливість верховенства права і основоположних принципів ЄС у контексті переговорів про вступ України до ЄС".

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Деталі: Мартін Єгер опублікував фото зустрічі з Єлісєєвим, зазначивши, що він є "вартим довіри партнером і другом".

Meeting with Kostjantin Jelisejew, a trusted partner and friend. We discussed the importance of the rule of law and the fundamentals in the context of EU accession negotiations. #StandWithUkraine pic.twitter.com/tndJM8CEXv — Martin Jaeger (@MJaegerT) May 19, 2025

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Передісторія:

Кілька днів тому до Костянтина Єлісєєва приходили з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження щодо так званих Харківських угод.

Єлісєєв є дипломатичним радником п’ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, а за його президентства був заступником керівника Адміністрації президента. Перед тим Єлісєєв був постпредом України при ЄС і членом делегації у переговорах щодо Угоди про асоціацію.

Як відомо, відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС наразі заблоковане через вето Угорщини, проте у Євросоюзі посилюють тиск на Орбана і сподіваються переконати його до червневого саміту.

Детально про це – у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС