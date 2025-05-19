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Посол Німеччини зустрівся з дипрадником Порошенка, у якого ДБР провело обшуки

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 травня 2025, 13:11
Посол Німеччини зустрівся з дипрадником Порошенка, у якого ДБР провело обшуки
Мартін Єгер, Костянтин Єлісєєв, фото: сомережа Х

Посол Німеччини Мартін Єгер зустрівся з дипломатичним радником п’ятого президента України та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим, до якого минулого тижня приходило ДБР з обшуками, та нагадав про важливість верховенства права.

Джерело: посол у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова посла: "Ми говорили про важливість верховенства права і основоположних принципів ЄС у контексті переговорів про вступ України до ЄС".

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Деталі: Мартін Єгер опублікував фото зустрічі з Єлісєєвим, зазначивши, що він є "вартим довіри партнером і другом".

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Передісторія:

  • Кілька днів тому до Костянтина Єлісєєва приходили з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань у межах кримінального провадження щодо так званих Харківських угод. 
  • Єлісєєв є дипломатичним радником п’ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, а за його президентства був заступником керівника Адміністрації президента. Перед тим Єлісєєв був постпредом України при ЄС і членом делегації у переговорах щодо Угоди про асоціацію.  
  • Як відомо, відкриття перших кластерів у переговорах про вступ України до ЄС наразі заблоковане через вето Угорщини, проте у Євросоюзі посилюють тиск на Орбана і сподіваються переконати його до червневого саміту.

Детально про це – у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС

НімеччинаЄвропейська солідарністьПорошенко
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