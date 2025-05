Посол Германии встретился с дипрадником Порошенко, у которого ГБР провело обыски

Посол Германии Мартин Егер встретился с дипломатическим советником пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Константином Елисеевым, к которому на прошлой неделе приходило ГБР с обысками, и напомнил о важности верховенства права.

Источник: посол в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь посла: "Мы говорили о важности верховенства права и основополагающих принципов ЕС в контексте переговоров о вступлении Украины в ЕС".

Детали: Мартин Егер опубликовал фото встречи с Елисеевым, отметив, что он является "достойным доверия партнером и другом".

