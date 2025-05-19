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Посол Германии встретился с дипрадником Порошенко, у которого ГБР провело обыски

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 19 мая 2025, 13:11
Посол Германии встретился с дипрадником Порошенко, у которого ГБР провело обыски
Мартин Йегер, Константин Елисеев, фото: соцсеть Х

Посол Германии Мартин Егер встретился с дипломатическим советником пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Константином Елисеевым, к которому на прошлой неделе приходило ГБР с обысками, и напомнил о важности верховенства права.

Источник: посол в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь посла: "Мы говорили о важности верховенства права и основополагающих принципов ЕС в контексте переговоров о вступлении Украины в ЕС".

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Детали: Мартин Егер опубликовал фото встречи с Елисеевым, отметив, что он является "достойным доверия партнером и другом".

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Предыстория:

  • Несколько дней назад к Константину Елисееву приходили с обысками сотрудники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства по так называемым Харьковским соглашениям.
  • Елисеев является дипломатическим советником пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, а при его президентстве был заместителем главы Администрации президента. До этого Елисеев был постпредом Украины при ЕС и членом делегации в переговорах по Соглашению об ассоциации.
  • Как известно, открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС пока заблокировано из-за вето Венгрии, однако в Евросоюзе усиливают давление на Орбана и надеются убедить его до июньского саммита.

Подробно об этом – в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС

ГерманияЕвропейская солидарностьПорошенко
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