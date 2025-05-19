У вівторок очікуються дощі, а подекуди грози

У вівторок, 20 травня, на переважній частині України очікується дощова погода, подекуди з грозами, вночі досить прохолодно, вдень 12-17° тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок короткочасні дощі очікуються у західних і північних областях. У південних, східних, більшості центральних та Сумській областях вдень грози.

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Температура вночі 4-9°, у південно-східній частині 8-13°. Вдень 12-17°, в Карпатах 5-10°.

У Києві 20 травня - місцями короткочасний дощ, температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 травня найвища температура вдень була 32,5° в 1996р., найнижча вночі 1,1° в 1943р.