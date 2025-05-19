Во вторник ожидаются дожди, а местами грозы

Во вторник, 20 мая, на большей части Украины ожидается дождливая погода, местами с грозами, ночью довольно прохладно, днем 12-17° тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник кратковременные дожди ожидаются в западных и северных областях. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях днем грозы.

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Температура ночью 4-9°, в юго-восточной части 8-13°. Днем 12-17°, в Карпатах 5-10°.

В Киеве 20 мая – местами кратковременный дождь, температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 20 мая самая высокая температура днем была 32,5° в 1996г., самая низкая ночью 1,1° в 1943г.