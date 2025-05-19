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У Києві чоловіки під час їзди на авто відкрили вогонь з пістолета

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 травня 2025, 14:21
У Києві чоловіки під час їзди на авто відкрили вогонь з пістолета
фото: скриншот з відео поліції Києва

У Дарницькому районі Києва двоє чоловіків під час їзди на автомобілі відкрили вогонь з пістолета, поліція їх виявила та затримала.

Джерело: поліція Києва у Facebook, "Київ оперативний"

Дослівно: "Сьогодні, 19 травня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому двоє чоловіків з автомобіля стріляють з пістолета під час поїздки в авто".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

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За результатами поліцейської спецоперації вже протягом години правоохоронці встановили  місцезнаходження водія та пасажира – вони відпочивали у місцевому ресторані.

 

Київнадзвичайна подія
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