У Києві чоловіки під час їзди на авто відкрили вогонь з пістолета

У Дарницькому районі Києва двоє чоловіків під час їзди на автомобілі відкрили вогонь з пістолета, поліція їх виявила та затримала.

Джерело: поліція Києва у Facebook, "Київ оперативний"

Дослівно: "Сьогодні, 19 травня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому двоє чоловіків з автомобіля стріляють з пістолета під час поїздки в авто".

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Десь годину тому ці два дуріка чомусь вирішили, що стріляти з вікон #Audi (#KA7006KB) - норм тема. Не норм, чуваки, ой як не норм.



Київ, Тростянецька pic.twitter.com/t36HDF6aby — Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 19, 2025

Деталі: Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

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За результатами поліцейської спецоперації вже протягом години правоохоронці встановили місцезнаходження водія та пасажира – вони відпочивали у місцевому ресторані.