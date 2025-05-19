У Києві чоловіки під час їзди на авто відкрили вогонь з пістолета
У Дарницькому районі Києва двоє чоловіків під час їзди на автомобілі відкрили вогонь з пістолета, поліція їх виявила та затримала.
Джерело: поліція Києва у Facebook, "Київ оперативний"
Дослівно: "Сьогодні, 19 травня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому двоє чоловіків з автомобіля стріляють з пістолета під час поїздки в авто".
Десь годину тому ці два дуріка чомусь вирішили, що стріляти з вікон #Audi (#KA7006KB) - норм тема. Не норм, чуваки, ой як не норм.— Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 19, 2025
Київ, Тростянецька pic.twitter.com/t36HDF6aby
Деталі: Повідомляється, що внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.
За результатами поліцейської спецоперації вже протягом години правоохоронці встановили місцезнаходження водія та пасажира – вони відпочивали у місцевому ресторані.