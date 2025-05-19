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В Киеве мужчины во время езды на авто открыли огонь из пистолета

Станислав ПогориловПонедельник, 19 мая 2025, 14:21
В Киеве мужчины во время езды на авто открыли огонь из пистолета
фото: скрншот с видео полиции Киева

В Дарницком районе Киева двое мужчин во время езды на автомобиле открыли огонь из пистолета, полиция их обнаружила и задержала.

Источник: полиция Киева в Facebook, "Киев оперативный"

Дословно: "Сегодня, 19 мая, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором двое мужчин из автомобиля стреляют из пистолета во время поездки в авто".

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Детали: Сообщается, что в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

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По результатам полицейской спецоперации уже в течение часа правоохранители установили местонахождение водителя и пассажира - они отдыхали в местном ресторане.

 

Киевчрезвычайное происшествие
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