В Киеве мужчины во время езды на авто открыли огонь из пистолета

В Дарницком районе Киева двое мужчин во время езды на автомобиле открыли огонь из пистолета, полиция их обнаружила и задержала.

Источник: полиция Киева в Facebook, "Киев оперативный"

Дословно: "Сегодня, 19 мая, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором двое мужчин из автомобиля стреляют из пистолета во время поездки в авто".

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Десь годину тому ці два дуріка чомусь вирішили, що стріляти з вікон #Audi (#KA7006KB) - норм тема. Не норм, чуваки, ой як не норм.



Київ, Тростянецька pic.twitter.com/t36HDF6aby — Київ Оперативний (@KyivOperativ) May 19, 2025

Детали: Сообщается, что в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

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По результатам полицейской спецоперации уже в течение часа правоохранители установили местонахождение водителя и пассажира - они отдыхали в местном ресторане.