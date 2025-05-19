У ЄС узгодили запозичення на 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром – джерела

У Європейському союзі узгодили текст угоди щодо запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на двох дипломатів з ключових держав ЄС, які говорили на умовах анонімності за результатами засідання COREPER вранці 19 травня

Деталі: За словами джерел видання, текст угоди вже узгодили, а офіційне голосування на рівні постійних представників держав ЄС відбудеться 21 травня.

Реклама:

Згідно з документом, планується залучення на фінансових ринках до 150 мільярдів євро для того, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко збільшити інвестиції в оборонну промисловість у Європі. Кошти надаватимуть за запитом зацікавлених держав-членів на основі національних планів.

Країни зможуть інвестувати у:

боєприпаси та ракети,

артилерійські системи,

протиповітряну і протиракетну оборону,

індивідуальне спорядження та стрілецьку збрю,

малі безпілотники та системи протидії ворожим БПЛА, РЕБ, морські надводні й підводні спроможності, кіберзахист, пов’язані системи боротьби з БПЛА,

захист критичної інфраструктури,

кіберзахист,

розвиток військової мобільності тощо.

При цьому вартість компонентів, що надходитимуть з-за меж ЄС, держав ЄАВТ/ЄЕП або України, не повинна перевищувати 35% від загальної оціночної вартості компонентів кінцевого продукту.

РЕКЛАМА:

Спільні закупівлі також відкриті для країн-кандидатів на вступ і третіх країн, з якими ЄС має угоди про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Існує також можливість укладення двосторонньої угоди з державами-кандидатами, потенційними кандидатами, а також іншими країнами, які мають оборонне партнерство.

Передісторія: