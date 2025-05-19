У ЄС узгодили запозичення на 150 млрд євро для інвестицій в оборонпром – джерела
У Європейському союзі узгодили текст угоди щодо запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на двох дипломатів з ключових держав ЄС, які говорили на умовах анонімності за результатами засідання COREPER вранці 19 травня
Деталі: За словами джерел видання, текст угоди вже узгодили, а офіційне голосування на рівні постійних представників держав ЄС відбудеться 21 травня.
Згідно з документом, планується залучення на фінансових ринках до 150 мільярдів євро для того, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко збільшити інвестиції в оборонну промисловість у Європі. Кошти надаватимуть за запитом зацікавлених держав-членів на основі національних планів.
Країни зможуть інвестувати у:
- боєприпаси та ракети,
- артилерійські системи,
- протиповітряну і протиракетну оборону,
- індивідуальне спорядження та стрілецьку збрю,
- малі безпілотники та системи протидії ворожим БПЛА, РЕБ, морські надводні й підводні спроможності, кіберзахист, пов’язані системи боротьби з БПЛА,
- захист критичної інфраструктури,
- кіберзахист,
- розвиток військової мобільності тощо.
При цьому вартість компонентів, що надходитимуть з-за меж ЄС, держав ЄАВТ/ЄЕП або України, не повинна перевищувати 35% від загальної оціночної вартості компонентів кінцевого продукту.
Спільні закупівлі також відкриті для країн-кандидатів на вступ і третіх країн, з якими ЄС має угоди про партнерство у сфері безпеки та оборони.
Існує також можливість укладення двосторонньої угоди з державами-кандидатами, потенційними кандидатами, а також іншими країнами, які мають оборонне партнерство.
Передісторія:
- Раніше у Єврокомісії заявили, що український ОПК зможе брати участь в ініціативі "на рівних правах" із оборонно-промисловим комплексом держав-членів ЄС.
- Нещодавно Україна та ЄС створили робочу групу з питань розширення співпраці між європейською та українською оборонними індустріями.
- Також Євросоюз пообіцяв передати 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК.