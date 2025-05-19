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В ЕС согласовали заимствование на 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром – источники

Мария Емец, Ирина БалачукПонедельник, 19 мая 2025, 14:24
В ЕС согласовали заимствование на 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром – источники
Евро. Фото иллюстративное с pixabay.com

В Европейском союзе согласовали текст соглашения о заимствовании до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов из ключевых государств ЕС, которые говорили на условиях анонимности по результатам заседания COREPER утром 19 мая

Детали: По словам источников издания, текст соглашения уже согласовали, а официальное голосование на уровне постоянных представителей государств ЕС состоится 21 мая.

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Согласно документу, планируется привлечение на финансовых рынках до 150 миллиардов евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро увеличить инвестиции в оборонную промышленность в Европе. Средства будут предоставлять по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.

Страны смогут инвестировать в:

  • боеприпасы и ракеты,
  • артиллерийские системы,
  • противовоздушную и противоракетную оборону,
  • индивидуальное снаряжение и стрелковое оружие,
  • малые беспилотники и системы противодействия вражеским БПЛА, РЭБ, морские надводные и подводные способности, киберзащиту, системы борьбы с БПЛА,
  • защиту критической инфраструктуры,
  • киберзащиту,
  • развитие военной мобильности и тому подобное.

При этом стоимость компонентов, поступающих из-за пределов ЕС, государств ЕАСТ/ЕЭП или Украины, не должна превышать 35% от общей оценочной стоимости компонентов конечного продукта.

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Совместные закупки также открыты для стран-кандидатов на вступление и третьих стран, с которыми ЕС имеет соглашения о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Существует также возможность заключения двустороннего соглашения с государствами-кандидатами, потенциальными кандидатами, а также другими странами, которые имеют оборонное партнерство.

Предыстория:

ЕСинвестицииВооруженные силы
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