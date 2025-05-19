В ЕС согласовали заимствование на 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром – источники

В Европейском союзе согласовали текст соглашения о заимствовании до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов из ключевых государств ЕС, которые говорили на условиях анонимности по результатам заседания COREPER утром 19 мая

Детали: По словам источников издания, текст соглашения уже согласовали, а официальное голосование на уровне постоянных представителей государств ЕС состоится 21 мая.

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Согласно документу, планируется привлечение на финансовых рынках до 150 миллиардов евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро увеличить инвестиции в оборонную промышленность в Европе. Средства будут предоставлять по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.

Страны смогут инвестировать в:

боеприпасы и ракеты,

артиллерийские системы,

противовоздушную и противоракетную оборону,

индивидуальное снаряжение и стрелковое оружие,

малые беспилотники и системы противодействия вражеским БПЛА, РЭБ, морские надводные и подводные способности, киберзащиту, системы борьбы с БПЛА,

защиту критической инфраструктуры,

киберзащиту,

развитие военной мобильности и тому подобное.

При этом стоимость компонентов, поступающих из-за пределов ЕС, государств ЕАСТ/ЕЭП или Украины, не должна превышать 35% от общей оценочной стоимости компонентов конечного продукта.

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Совместные закупки также открыты для стран-кандидатов на вступление и третьих стран, с которыми ЕС имеет соглашения о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Существует также возможность заключения двустороннего соглашения с государствами-кандидатами, потенциальными кандидатами, а также другими странами, которые имеют оборонное партнерство.

Предыстория: