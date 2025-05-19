В ЕС согласовали заимствование на 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром – источники
В Европейском союзе согласовали текст соглашения о заимствовании до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на двух дипломатов из ключевых государств ЕС, которые говорили на условиях анонимности по результатам заседания COREPER утром 19 мая
Детали: По словам источников издания, текст соглашения уже согласовали, а официальное голосование на уровне постоянных представителей государств ЕС состоится 21 мая.
Согласно документу, планируется привлечение на финансовых рынках до 150 миллиардов евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро увеличить инвестиции в оборонную промышленность в Европе. Средства будут предоставлять по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.
Страны смогут инвестировать в:
- боеприпасы и ракеты,
- артиллерийские системы,
- противовоздушную и противоракетную оборону,
- индивидуальное снаряжение и стрелковое оружие,
- малые беспилотники и системы противодействия вражеским БПЛА, РЭБ, морские надводные и подводные способности, киберзащиту, системы борьбы с БПЛА,
- защиту критической инфраструктуры,
- киберзащиту,
- развитие военной мобильности и тому подобное.
При этом стоимость компонентов, поступающих из-за пределов ЕС, государств ЕАСТ/ЕЭП или Украины, не должна превышать 35% от общей оценочной стоимости компонентов конечного продукта.
Совместные закупки также открыты для стран-кандидатов на вступление и третьих стран, с которыми ЕС имеет соглашения о партнерстве в сфере безопасности и обороны.
Существует также возможность заключения двустороннего соглашения с государствами-кандидатами, потенциальными кандидатами, а также другими странами, которые имеют оборонное партнерство.
Предыстория:
- Ранее в Еврокомиссии заявили, что украинский ОПК сможет участвовать в инициативе "на равных правах" с оборонно-промышленным комплексом государств-членов ЕС.
- Недавно Украина и ЕС создали рабочую группу по вопросам расширения сотрудничества между европейской и украинской оборонными индустриями.
- Также Евросоюз пообещал передать 1 млрд евро доходов от росактивов на заказ оружия у украинского ОПК.