У справі про підпал будинку прем’єра Британії затримали третього підозрюваного
Понеділок, 19 травня 2025, 18:50
Вранці 19 травня у Лондоні поліція затримала 34-річного чоловіка, підозрюваного в участі у підпалі об’єктів, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Це вже третій фігурант справи.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: У повідомленні лондонської поліції вказано, що 34-річний чоловік був затриманий за підозрою у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.
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Пізніше затриманого взяли під варту. Його імʼя наразі не розкривається.
Нагадаємо:
- Кількома днями раніше був затриманий також 26-річний чоловік за підозрою у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.
- Перед цим в рамках розслідування був затриманий 21-річний українець Роман Лавринович, який минулого тижня постав перед судом за звинуваченнями у підпалі з наміром заподіяти шкоду життю людей.
- Ідеться про підпал автомобіля, який раніше належав Стармеру, а також дві спроби підпалу будинку, який премʼєр Британії здає в оренду.
- Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".