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У справі про підпал будинку прем’єра Британії затримали третього підозрюваного

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 19 травня 2025, 18:50
У справі про підпал будинку прем’єра Британії затримали третього підозрюваного
Стармер. Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 19 травня у Лондоні поліція затримала 34-річного чоловіка, підозрюваного в участі у підпалі об’єктів, пов’язаних із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Це вже третій фігурант справи.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні лондонської поліції вказано, що 34-річний чоловік був затриманий за підозрою у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.

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Пізніше затриманого взяли під варту. Його імʼя наразі не розкривається.

Нагадаємо:

Велика Британія
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