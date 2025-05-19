В деле о поджоге дома премьера Британии задержали третьего подозреваемого
Понедельник, 19 мая 2025, 18:50
Утром 19 мая в Лондоне полиция задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в участии в поджоге объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Это уже третий фигурант дела.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В сообщении лондонской полиции указано, что 34-летний мужчина был задержан по подозрению в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.
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Позже задержанный был взят под стражу. Его имя пока не разглашается.
Напомним:
- Несколькими днями ранее был задержан также 26-летний мужчина по подозрению в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.
- До этого в рамках расследования был задержан 21-летний украинецРоман Лавринович, который на прошлой неделе предстал перед судом по обвинению в поджоге с целью причинения вреда жизни людей.
- Речь идет о поджоге автомобиля, который ранее принадлежал Стармеру, а также о двух попытках поджога дома, который премьер Великобритании сдает в аренду.
- Сам Стармер заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".