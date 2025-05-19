В деле о поджоге дома премьера Британии задержали третьего подозреваемого

Утром 19 мая в Лондоне полиция задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в участии в поджоге объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Это уже третий фигурант дела.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В сообщении лондонской полиции указано, что 34-летний мужчина был задержан по подозрению в сговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.

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Позже задержанный был взят под стражу. Его имя пока не разглашается.

Напомним: