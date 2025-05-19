Французька розвідка заперечила слова Дурова про втручання у вибори в Румунії

Головне управління зовнішньої безпеки Франції (DGSE) відреагувало на заяви засновника месенджера Telegram Павла Дурова й заперечило, що зверталося до нього з проханням заблокувати акаунти, пов’язані з румунськими ультраправими напередодні виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: У своєму Telegram у неділю Дуров заявив, що "уряд однієї із західноєвропейських країн" звернувся до месенджера з проханням нібито "заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів".

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Після заперечення з боку Міністерства закордонних справ Франції Дуров заявив, що керівник DGSE Ніколя Лернер у березні попросив його "заборонити консервативні голоси в Румунії напередодні виборів", і засновник Telegram відмовився.

"Ми не блокували протестувальників у Росії, Білорусі чи Ірані. Ми не почнемо робити це в Європі", – заявив Дуров.

Головне управління зовнішньої безпеки Франції у відповідь спростувало закиди про те, що вимагало від засновника Telegram заборонити акаунти, "пов'язані з будь-яким виборчим процесом".

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"DGSE заявляє, що справді було змушене кілька разів протягом останніх років звертатися безпосередньо до (Дурова. – Ред.), щоб нагадати йому про відповідальність його компанії та його особисту відповідальність за запобігання терористичним загрозам і дитячій порнографії", – йдеться в заяві DGSE.

Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника.

Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.