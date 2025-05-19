Французская разведка опровергла слова Дурова о вмешательстве в выборы в Румынии

Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE) отреагировало на заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и отрицает, что обращалось к нему с просьбой заблокировать аккаунты, связанные с румынскими ультраправыми накануне выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: В своем Telegram в воскресенье Дуров заявил, что "правительство одной из западноевропейских стран" обратилось к мессенджеру с просьбой якобы "заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов".

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После опровержения со стороны Министерства иностранных дел Франции Дуров заявил, что глава DGSE Николя Лернер в марте попросил его "запретить консервативные голоса в Румынии накануне выборов", и основатель Telegram отказался.

"Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не начнем делать это в Европе", – заявил Дуров.

Главное управление внешней безопасности Франции в ответ опровергло обвинения о том, что требовало от основателя Telegram запретить аккаунты, "связанные с любым избирательным процессом".

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"DGSE заявляет, что действительно было вынуждено несколько раз в течение последних лет обращаться непосредственно к (Дурову. – Ред.), чтобы напомнить ему об ответственности его компании и его личной ответственности за предотвращение террористических угроз и детской порнографии", – говорится в заявлении DGSE.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Ультраправый румынский политик Джордже Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника.

Подробный анализ читайте в статье: Румыния выбирает ЕС: почему президентские выборы у соседей стали сенсацией европейского масштаба.