Через землетруси на острові Евбея у Греції оголосили надзвичайний стан

Влада муніципалітету Мантуді-Лімні-Агія Анна на півночі грецького острова Евбея оголосила надзвичайний стан через серію підземних поштовхів, що сталися протягом доби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Деталі: В якості запобіжного заходу всі місцеві школи залишаться закритими у вівторок.

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За повідомленнями, Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (DAEFK) визнало три будинки непридатними для проживання і рекомендувало їх знесення. Постраждалі сім'ї будуть тимчасово розміщені в гостьовому будинку місцевого метрополії в Прокопі.

Раніше мер Мантуді-Лімні-Агія Анна, Георгіос Цапурніотіс, повідомив державній телерадіокомпанії ERT, що попередні огляди виявили пошкодження понад 50 будинків, а також декількох муніципальних будівель і шкіл.

Як повідомлялося, один із поштовхів 19 травня відчули і в Афінах.

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