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Через землетруси на острові Евбея у Греції оголосили надзвичайний стан

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 19 травня 2025, 19:52
Через землетруси на острові Евбея у Греції оголосили надзвичайний стан
Ілюстративне фото: Getty Images

Влада муніципалітету Мантуді-Лімні-Агія Анна на півночі грецького острова Евбея оголосила надзвичайний стан через серію підземних поштовхів, що сталися протягом доби.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Деталі: В якості запобіжного заходу всі місцеві школи залишаться закритими у вівторок.

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За повідомленнями, Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (DAEFK) визнало три будинки непридатними для проживання і рекомендувало їх знесення. Постраждалі сім'ї будуть тимчасово розміщені в гостьовому будинку місцевого метрополії в Прокопі.

Раніше мер Мантуді-Лімні-Агія Анна, Георгіос Цапурніотіс, повідомив державній телерадіокомпанії ERT, що попередні огляди виявили пошкодження понад 50 будинків, а також декількох муніципальних будівель і шкіл.

Як повідомлялося, один із поштовхів 19 травня відчули і в Афінах.

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Нагадаємо:

  • 13 травня в районі італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,4, який став частиною серії "сильних" підземних поштовхів, що викликали паніку, але не призвели до руйнувань.
  • Перед тим у Стамбулі зафіксували землетрус магнітудою 6,2. За ним послідувала низка афтершоків силою від 4 до 5 балів.

Греціяземлетрус
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