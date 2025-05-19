Из-за землетрясений на острове Эвбея в Греции объявили чрезвычайное положение

Власти муниципалитета Мантуди-Лимни-Агия Анна на севере греческого острова Эвбея объявили чрезвычайное положение из-за серии подземных толчков, произошедших в течение суток.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Детали: В качестве меры предосторожности все местные школы останутся закрытыми во вторник.

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По сообщениям, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (DAEFK) признало три дома непригодными для проживания и рекомендовало их снос. Пострадавшие семьи будут временно размещены в гостевом доме местного метрополии в Прокопе.

Ранее мэр Мантуди-Лимни-Агия Анна, Георгиос Цапурниотис, сообщил государственной телерадиокомпании ERT, что предварительные осмотры выявили повреждения более 50 домов, а также нескольких муниципальных зданий и школ.

Как сообщалось, один из толчков 19 мая почувствовали и в Афинах.

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Напомним: