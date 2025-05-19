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У Швейцарії через загрозу обвалу села евакуювали 300 мешканців

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 19 травня 2025, 20:23
У Швейцарії через загрозу обвалу села евакуювали 300 мешканців
Ілюстративне фото: Getty Images

Уранці 19 травня усіх 300 жителів селища Блаттен у швейцарському кантоні Вале евакуювали через загрозу зсуву, яка зросла за останню добу

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SRF

Деталі: Причиною стали останні дані про зсув гори неподалік, у результаті якого станом на обід обвалились 100 тисяч кубічних метрів скелі.

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Експерти вважають, що скеля зірветься в найближчі години або найпізніше у вівторок, у результаті чого на Блаттен може обрушитись близько двох мільйонів кубічних метрів скелі, у найгіршому випадку – пʼять мільйонів.

"Ми сподіваємося, що скеля обвалиться невеликими частинами", – сказав журналістам відповідальний за евакуацію представник влади Блаттена Матіас Ебенер.

Евакуйованих людей тимчасово розмістять в інших населених пунктах кантону Вале або в родичів – як і тих, кому наказали виїхати в неділю.

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Раніше ЗМІ повідомляли про інше швейцарське село – Брієнц, що у кантоні Граубюнден, яке неодноразово евакуювали через загрозу зсуву.

Швейцарія
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