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В Швейцарии из-за угрозы обвала села эвакуировали 300 жителей

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 19 мая 2025, 20:23
В Швейцарии из-за угрозы обвала села эвакуировали 300 жителей
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 19 мая всех 300 жителей поселка Блаттен в швейцарском кантоне Вале эвакуировали из-за угрозы оползня, которая возросла за последние сутки

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SRF

Детали: Причиной стали последние данные о сдвиге горы неподалеку, в результате которого к обеду обрушилось 100 тысяч кубических метров скалы.

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Эксперты считают, что скала сорвется в ближайшие часы или самое позднее во вторник, в результате чего на Блаттен может обрушиться около двух миллионов кубических метров скалы, в худшем случае – пять миллионов.

"Мы надеемся, что скала обрушится небольшими частями", – сказал журналистам ответственный за эвакуацию представитель властей Блаттена Матиас Эбенер.

Эвакуированных людей временно разместят в других населенных пунктах кантона Вале или у родственников – как и тех, кому приказали уехать в воскресенье.

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Ранее СМИ сообщали о другом швейцарском селе – Бриенц, что в кантоне Граубюнден, которое неоднократно эвакуировали из-за угрозы оползня.

Швейцария
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