Трамп заявив про "негайні" переговори України та РФ після дзвінка Путіну
Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним 19 травня оголосив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його дописі в Truth Social
Деталі: Трамп заявив, що його розмова з господарем Кремля в понеділок минула "дуже добре", а її тон і дух "були чудовими".
"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати", – анонсував він.
Американський президент також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, "і я з цим згоден", оскільки вона "має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства", а "її потенціал є необмеженим".
Трамп також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.
"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно… Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!" – підсумував Трамп.
У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.
Нагадаємо:
- Раніше ЗМІ дізнались, що перед дзвінком з господарем Кремля Трамп "кілька хвилин" поговорив із Володимиром Зеленським.