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Трамп заявив про "негайні" переговори України та РФ після дзвінка Путіну

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 19 травня 2025, 20:40
Трамп заявив про негайні переговори України та РФ після дзвінка Путіну
Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним 19 травня оголосив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його дописі в Truth Social

Деталі: Трамп заявив, що його розмова з господарем Кремля в понеділок минула "дуже добре", а її тон і дух "були чудовими".

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"Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати", – анонсував він.

Американський президент також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, "і я з цим згоден", оскільки вона "має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства", а "її потенціал є необмеженим".

Трамп також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.

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"Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно… Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!" – підсумував Трамп.

У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі Москви йти на поступки.

Нагадаємо:

Трампросійсько-українська війна
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