Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил о "немедленных" переговорах Украины и РФ после звонка Путину

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 19 мая 2025, 20:40
Трамп заявил о немедленных переговорах Украины и РФ после звонка Путину
Трамп. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным 19 мая объявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на его сообщение в Truth Social

Детали: Трамп заявил, что его разговор с хозяином Кремля в понедельник прошел "очень хорошо", а его тон и дух "были прекрасными".

Реклама:

"Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще более важно, о прекращении войны. Условия этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это и должно быть, поскольку только они знают детали переговоров, о которых никто другой не может знать", – анонсировал он.

Американский президент также указал, что Россия хочет торговать с США, "и я с этим согласен", поскольку она "имеет исключительную возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства", а "ее потенциал неограничен".

Трамп также сообщил, что проинформировал о разговоре президента Украины Владимира Зеленского, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

РЕКЛАМА:

"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно... Ватикан, представленный Папой Римским, заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!" – подытожил Трамп.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае, если Москва пойдет на уступки.

Напомним:

Трампроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: обмен "1000 на 1000" с РФ обсуждался по военнопленным
Европейские лидеры раскрыли, что Трамп рассказал им о разговоре с Путиным
Зеленский: Выводить наши войска с украинских территорий никто не будет
Драпатий назначил дополнительную проверку в 155-й бригаде после материала УП о бизнесе на "боевых"
Украине предложили подать на Северную Корею в Международный уголовный суд
Британия и ЕС подписывают историческую перезагрузку отношений после Brexit
Все новости...
Вэнс: США могут покинуть переговоры, если не будет результата
Трамп перед разговором с Путиным позвонил Зеленскому
Путин после разговора с Трампом: Прекращение огня возможно после "договоренностей"
Последние новости
23:03
Иран поставил "урановый ультиматум" США в переговорах о новой ядерной сделке
22:42
Financial Times: Лидеры ЕС не видят у Трампа готовности оказывать давление на хозяина Кремля
22:11
Зеленский озвучил, где может состояться следующая встреча делегаций Украины, США и РФ
22:04
Брата задержали "ДНРовцы", а отец радовался, что пришла Россия. Трагические истории семей, разбитых оккупацией Мариуполя
22:02
Улучшил на 57 секунд: олимпийский чемпион Токио установил мировой рекорд по спортивной ходьбе
21:57
Зеленский: обмен "1000 на 1000" с РФ обсуждался по военнопленным
21:55
Европейские лидеры раскрыли, что Трамп рассказал им о разговоре с Путиным
21:44
Зеленский: Выводить наши войска с украинских территорий никто не будет
21:31
РФ заинтересована обвалить рубль из-за бюджетных проблем – СМИ
21:09
Европейские государства требуют от Израиля полного доступа гумпомощи в Газу
Все новости...
Реклама:
Реклама: