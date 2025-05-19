Генштаб: На фронті зафіксували 156 бойових зіткнень за добу

На фронті від початку доби відбулось 156 бойових зіткнень, з них 59 – на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав 50 авіаударів, застосувавши 100 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1117 дронів-камікадзе та здійснили 4146 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося три наступальні дії поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки противника поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

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На Сіверському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції наших військ у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 59 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 16 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку відбито чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Авіаударів зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали. Загарбники вдарили керованими бомбами по населеному пункту Козацьке.

На Курському напрямку Сили оборони України відбили десять атак противника. Також ворог завдав 11 авіаударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, і здійснив 202 артилерійських обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.