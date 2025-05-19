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Генштаб: На фронте зафиксировали 156 боевых столкновений за сутки

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 мая 2025, 23:43
Генштаб: На фронте зафиксировали 156 боевых столкновений за сутки
Фото иллюстративное - 3-я отдельная штурмовая бригада

На фронте с начала суток состоялось 156 боевых столкновений, из них 59 - на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник нанес 50 авиаударов, применив 100 управляемых авиационных бомб. Также оккупанты использовали 1117 дронов-камикадзе и осуществили 4146 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении произошло три наступательных действия вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении зафиксировано 22 атаки противника вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

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На Северском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших войск в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

На Покровском направлении российские войска совершили 59 атак в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 16 атак в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по Гуляйполю и Малиновке.

На Ореховском направлении отбито четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного. Авиаударам подвергся Степногорск.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели. Захватчики ударили управляемыми бомбами по населенному пункту Казацкое.

На Курском направлении Силы обороны Украины отбили десять атак противника. Также враг нанес 11 авиаударов, применив 26 управляемых авиабомб, и осуществил 202 артиллерийских обстрела, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
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