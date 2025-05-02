Українсько-американський інвестфонд може запрацювати вже за кілька місяців – Свириденко

Міністр фінансів США Скот Бессент і Міністерка економіки України Юлія Свириденко підписують угоду про надра у Вашингтоні, 1 травня 2025 року. Facebook/Юлія Свириденко

"Американсько-українського інвестиційний фонд відбудови", який створюється у межах угоди про співпрацю в галузі критично важливих копалин, може почати роботу вже за кілька місяців після її ратифікації у Верховній Раді.

Джерело: перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні, передає "Суспільне"

Деталі: За словами Свириденко, остаточний запуск фонду стане можливим після ратифікації відповідної міжурядової угоди у Верховній Раді.

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Пряма мова Свириденко: "Наше завдання – зробити це якомога швидше, але зараз дуже важко це передбачити. Я думаю, що це займе місяці, однозначно не роки. Ми говоримо про місяці. І, звичайно, ми хочемо завершити всі інші технічні питання, пов'язані з коштами".

Деталі: За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, голосування щодо ратифікації може відбутися вже під час пленарного тижня 13–15 травня. Після цього буде укладено ще дві додаткові угоди – одну щодо створення фонду як юридичної структури, а іншу – щодо технічних аспектів його діяльності.

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