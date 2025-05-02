Українсько-американський інвестфонд може запрацювати вже за кілька місяців – Свириденко
"Американсько-українського інвестиційний фонд відбудови", який створюється у межах угоди про співпрацю в галузі критично важливих копалин, може почати роботу вже за кілька місяців після її ратифікації у Верховній Раді.
Джерело: перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами у Вашингтоні, передає "Суспільне"
Деталі: За словами Свириденко, остаточний запуск фонду стане можливим після ратифікації відповідної міжурядової угоди у Верховній Раді.
Пряма мова Свириденко: "Наше завдання – зробити це якомога швидше, але зараз дуже важко це передбачити. Я думаю, що це займе місяці, однозначно не роки. Ми говоримо про місяці. І, звичайно, ми хочемо завершити всі інші технічні питання, пов'язані з коштами".
Деталі: За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, голосування щодо ратифікації може відбутися вже під час пленарного тижня 13–15 травня. Після цього буде укладено ще дві додаткові угоди – одну щодо створення фонду як юридичної структури, а іншу – щодо технічних аспектів його діяльності.
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Передісторія:
- У ніч на 1 травня, на завершення сотого дня президентства Дональда Трампа, Україна та США підписали так звану "угоду про надра".
- 1 травня Кабінет Міністрів України подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо створення "Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
- 30 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Угода про використання українських ресурсів буде підлягати обовʼязковій ратифікації в українському парламенті, тоді як у США голосування Конгресу на цьому етапі не є обовʼязковим.