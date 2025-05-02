Росіяни атакували ремонтний завод Укрзалізниці у Запоріжжі
П'ятниця, 2 травня 2025, 08:09
Російські війська атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі уночі 2 травня, повідомляє Укрзалізниця.
Джерело: УЗ в Telegram
Дослівно пресслужба залізниці: "Вночі зазнав масованої атаки наш локомотиворемонтний завод у Запоріжжі – ЗЕРЗ. Суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів".
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Деталі: Повідомляється, що лише зранку рятувальники загасила пожежу. Нині на місці працюють вибухотехніки.
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В Укрзалізниці додали, що минулося без постраждалих, бо черговий персонал підприємства перебував в укритті.
"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві – це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", – підсумували в УЗ.
Передісторія:
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- Увечері 1 травня російські окупаційні війська завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів. У місті виникли пожежі, 29 людей дістали поранення.